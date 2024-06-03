Москва, 3 июня, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Мошенники убедили 66-летнюю женщину, работающую дворником в Москве, что деньги с её карты уходят в украинский фонд, который закупает оружие для ВСУ. Женщина перевела на «безопасные счета» почти 2,5 миллиона рублей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

РИА Новости/Василий Крестьянинов

Первый раз мошенники позвонили пенсионерке по имени Любовь Ильинична 3 мая, когда она отдыхала на даче в Подмосковье. Мужчина в трубке уверенным голосом сообщил, что он сотрудник ФСБ, а счета женщины в опасности.

«Мужчина сообщил, что в одном из банком на имя пенсионерки открыли шесть счетов, деньги с которых идут в украинский фонд. Также этот мужчина сообщил, что в отношении женщины могут возбудить уголовное дело, и есть только один способ избежать этого — надо все сбережения перевести на указанные им счета», — сообщил источник.

Любовь Ильинична так и сделала. Она сняла со всех своих счетов более полутора миллионов рублей и перевела их на счет мошенников. Спустя три дня пенсионерке опять позвонили «сотрудники ФСБ» и сообщили, что на имя женщины теперь пытаются оформить кредиты и нужно помешать мошенникам это сделать.

«Женщина опять поверила мошенникам и оформила кредит на 900 000 рублей, после чего так же перевела на «безопасные счета» эти средства», — сообщил источник.

После второго случая пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и написала заявление в полицию. Сейчас проводится проверка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мошенник обманул актера из сериала «Дальнобойщики» и чемпиона СССР по метанию диска Сергея Ляхова на 5 000 000 рублей. Мужчина хотел приобрести авто из США, но попал на мошенника.