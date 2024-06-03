Дворник из Москвы отдала мошенникам 2,5 миллиона рублей
Москва, 3 июня, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Мошенники убедили 66-летнюю женщину, работающую дворником в Москве, что деньги с её карты уходят в украинский фонд, который закупает оружие для ВСУ. Женщина перевела на «безопасные счета» почти 2,5 миллиона рублей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.
Первый раз мошенники позвонили пенсионерке по имени Любовь Ильинична 3 мая, когда она отдыхала на даче в Подмосковье. Мужчина в трубке уверенным голосом сообщил, что он сотрудник ФСБ, а счета женщины в опасности.
«Мужчина сообщил, что в одном из банком на имя пенсионерки открыли шесть счетов, деньги с которых идут в украинский фонд. Также этот мужчина сообщил, что в отношении женщины могут возбудить уголовное дело, и есть только один способ избежать этого — надо все сбережения перевести на указанные им счета», — сообщил источник.
Любовь Ильинична так и сделала. Она сняла со всех своих счетов более полутора миллионов рублей и перевела их на счет мошенников. Спустя три дня пенсионерке опять позвонили «сотрудники ФСБ» и сообщили, что на имя женщины теперь пытаются оформить кредиты и нужно помешать мошенникам это сделать.
«Женщина опять поверила мошенникам и оформила кредит на 900 000 рублей, после чего так же перевела на «безопасные счета» эти средства», — сообщил источник.
После второго случая пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и написала заявление в полицию. Сейчас проводится проверка.
Ранее ИА Регнум сообщало, что мошенник обманул актера из сериала «Дальнобойщики» и чемпиона СССР по метанию диска Сергея Ляхова на 5 000 000 рублей. Мужчина хотел приобрести авто из США, но попал на мошенника.