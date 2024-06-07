Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Потери денежных средств россиян от телефонного мошенничества могут достигать 250 млрд рублей в год. Об этом заявил на собственной сессии Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Иван Шилов ИА Регнум Телефонное мошенничество, фальшивые аккаунты начальников

«Телефонное мошенничество достигло невероятных масштабов, страна достигла критической отметки», — сказал топ-менеджер. Он отметил, что мошенники используют самые современные технологии и в их распоряжении неограниченное количество сим-карт.

В Сбере подсчитали, что количество попыток мошенников дозвониться до россиян составляет около 20 млн в сутки.

Потери денежных средств граждан также возросли. «По нашей оценке, эта цифра может достигать 250 млрд рублей в год», — заявил Кузнецов.

В рамках сессии «Нет мошенничеству — спасти (,) нельзя (,) похитить (,)», на которой выступал Станислав Кузнецов, также было прямое включение с экспертом, который внедрился в работу мошеннического кол-центра, чтобы изучить схему его работы.