* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 июня, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Таганский суд в Москве оштрафовал на 30 тысяч рублей религиозного и общественного деятеля, бывшего протодиакона храма Архангела Михаила в Тропарёво, Андрея Кураева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сообщил 26 июня официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Андрей Кураев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Суд назначил административное наказание в виде штрафа в сумме 30 000 рублей», — следует из постановления Таганского суда.

Бывшего протодиакона суд признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иноагента).

Андрей Кураев служил в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, а затем — в храме Архангела Михаила в Тропарёво. В 2009 году его возвели в сан протодиакона. В 2020 Кураев был запрещён в служении патриархом Кириллом за оскорбление памяти покойного настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.

Минюст 22 декабря 2023 года внёс Кураева в реестр иностранных агентов. Он выступал против СВО и участвовал в сборах средств для поддержки ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Кураев заявил, что не станет отказываться от гражданства России. В ноябре прошлого года он уехал в Прагу. Как рассказал бывший священнослужитель, его путешествие осложнялось тем, что с российским паспортом невозможно прилететь в Чехию, в страну можно приехать только по земле. Он пожаловался, что дорога заняла больше дня.