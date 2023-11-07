Прага, 7 ноября, 2023, 03:56 — ИА Регнум. Бывший протодиакон Андрей Кураев уехал из России и объявился в столице Чехии. О своём приезде в Прагу он сообщил 6 ноября.

Кураев Д.В Андрей Кураев

«До Праги [добрался] сегодня, а выехал раньше. Путь занял больше, чем один день, прямого авиасообщения с Прагой нет», — сказал Кураев ТАСС.

Путешествие бывшего священнослужителя осложнялось тем, что с российским паспортом на данный момент нельзя прилететь в Чехию, и «можно только по земле приехать», добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля глава РПЦ патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о лишении Андрея Кураева священного сана, хотя решение было принято ещё в декабре 2020 года, но на него тогда был наложен мораторий. Основанием для лишения Кураева сана стали его оскорбительные комментарии в адрес скончавшегося от коронавируса протоиерея Александра Агейкина, которого протодиакон назвал «тупым карьеристом».

16 октября Кураев объявил о своём скором отъезде из России, добавив, что не все причины для отъезда из страны являются политическими. До этого он сообщил, что намерен уехать из России в Чехию, где провёл «счастливое пражское детство». Своё решение бывший священник назвал «трудовой миграцией» и выразил надежду, что она будет «сезонной».

Позже Кураев объявил, что покинул Россию в День народного единства. Перед этим запрещённый в служении священник опубликовал фотографию нескольких чемоданов.