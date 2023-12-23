* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 23 декабря, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Лишённый ранее сана протодиакон Андрей Кураев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявил, что не станет отказываться от гражданства России.

Анатолий Григорьевич Чайко Андрей Кураев

«Я даже вопрос так никогда не ставил. Никогда об этом не задумывался, не понимаю, зачем отказываться от него (гражданства. — Ред.)», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Также он не подтвердил иностранное финансирование, добавив, что не ожидает никаких грантов и не участвует в политической деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря бывший протодиакон Андрей Кураев пополнил список иноагентов. Кроме него Минюст внёс в реестр создателя мультсериала «Масяни» Олега Куваева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и ряд других физлиц и организаций.

Кураев в ноябре уехал из России в Прагу. Путешествие бывшего священнослужителя осложнялось тем, что с российским паспортом невозможно прилететь в Чехию, в страну можно приехать только по земле. Дорога заняла больше одного дня, сетовал он.

Глава РПЦ патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 апреля подписал указ о лишении Кураева священного сана, хотя решение было принято ещё в декабре 2020 года, но на него тогда был наложен мораторий. Основанием для лишения Кураева сана стали его оскорбительные комментарии в адрес скончавшегося от коронавируса протоиерея Александра Агейкина, которого протодиакон назвал «тупым карьеристом».