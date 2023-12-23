Признанный иноагентом Кураев* выступил с неожиданным заявлением
Признанный иноагентом Кураев не готов отказаться от гражданства России
Москва, 23 декабря, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Лишённый ранее сана протодиакон Андрей Кураев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявил, что не станет отказываться от гражданства России.
«Я даже вопрос так никогда не ставил. Никогда об этом не задумывался, не понимаю, зачем отказываться от него (гражданства. — Ред.)», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Также он не подтвердил иностранное финансирование, добавив, что не ожидает никаких грантов и не участвует в политической деятельности.
Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря бывший протодиакон Андрей Кураев пополнил список иноагентов. Кроме него Минюст внёс в реестр создателя мультсериала «Масяни» Олега Куваева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и ряд других физлиц и организаций.
Кураев в ноябре уехал из России в Прагу. Путешествие бывшего священнослужителя осложнялось тем, что с российским паспортом невозможно прилететь в Чехию, в страну можно приехать только по земле. Дорога заняла больше одного дня, сетовал он.
Глава РПЦ патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 апреля подписал указ о лишении Кураева священного сана, хотя решение было принято ещё в декабре 2020 года, но на него тогда был наложен мораторий. Основанием для лишения Кураева сана стали его оскорбительные комментарии в адрес скончавшегося от коронавируса протоиерея Александра Агейкина, которого протодиакон назвал «тупым карьеристом».