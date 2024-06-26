Москва, 26 июня, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поклонился иконе «Святая Троица», написанной Андреем Рублёвым, в Троице-Сергиевой лавре.

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин перед иконой «Святая Троица»

Глава государства посетил Троицкий Собор, где находятся мощи основателя монастыря Сергия Радонежского и икона «Троица» Андрея Рублёва. Президент поклонился обеим реликвиям.

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Путин 26 июня приехал в крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде. Российского лидера встречал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Андрей Рублев написал икону «Святая Троица» в первой половине XV века для местного ряда иконостаса Троицкого собора. Икона до 1917 года хранилась в Троице-Сергиевой лавре, потом её отправили на реставрацию, а в 1929 году — в Третьяковскую галерею. В мае 2023 года Путин принял решение о возвращении иконы «Троица» Русской православной церкви.

В январе «Троицу» привезли в храм Христа Спасителя в Москве. В Троице-Сергиеву лавру «Троицу» вернули 22 июня. Патриарх Кирилл назвал возвращение святыни великим историческим событием и установил в этот день праздник.