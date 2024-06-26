Сергиев Посад, Московская область, 26 июня, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 июня приехал в крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, где находится икона «Троица», написанная Андреем Рублёвым.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Главу государства встречал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщил РЕН ТВ. Они вместе вошли в храм.

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Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года Путин принял решение о возвращении Русской православной церкви иконы «Троица». До 1917 года она хранилась в Троице-Сергиевой лавре, потом её отправили на реставрацию, в 1928 году ее передали Народному комиссариату просвещения, а в 1929 году — Третьяковской галерее.

6 января «Троицу» привезли в храм Христа Спасителя в Москве. Икону поместили в специальный киот и установили возле правого клироса для совершения праздничных богослужений.

В Троице-Сергиеву лавру «Троицу» вернули 22 июня. Патриарх Кирилл назвал возвращение святыни великим историческим событием и установил в этот день праздник, объявив его Днём принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру.