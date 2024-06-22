Москва, 22 июня, 2024, 20:58 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл постановил именовать 22 июня Днём принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру. Об этом он сообщил, обратившись к верующим при перенесении иконы Андрея Рублёва в Троицкий собор монастыря.

Сергей Булкин/ТАСС Икона преподобного Андрея Рублева «Святая Троица» на территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры

«Возвращения святынь свидетельствуют о глубинных изменениях, в том числе в жизни нашего народа, о возрождении православия на святой Руси. В честь этого события я благословляю именовать этот день днём принесения чудотворного образа «Святыя Троицы» в Троице-Сергиеву лавру», — сказал он.

Патриарх назвал это великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и выразил надежду на то, что возвращение святыни в Лавру во многих людях укрепит веру и многих обратит ко Христу.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая президент России Владимир Путин передал рублёвскую «Троицу» РПЦ.

Патриарх Кирилл уточнял, что сначала икону разместят в храме Христа Спасителя, а потом передадут в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, где она и находилась до того, как в 1929 году её передали в Государственную Третьяковскую галерею. Из музея образ временно вывозили в Новосибирск в 1941 году, во время наступления немецко-фашистских войск. В 1945 году икону снова выставили на всеобщее обозрение.

Вечером 5 января 2024 года «Троицу» привезли в храм Христа Спасителя в Москве из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря. Её поместили в специальный киот и установили у правого клироса храма, где патриарх Кирилл совершил праздничные богослужения.