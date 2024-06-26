Москва, 26 июня, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Следствие обратилось с ходатайством о заочном аресте шведского бизнесмена, бывшего топ-менеджера «Группы ГАЗ» Эрика Эберхардсона. Об этом 26 июня сообщили в Таганском суде Москвы.

ИТАР-ТАСС/Александр Саверкин Эрик Эберхардсон

Предпринимателя обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, Эберхардсон ввёл в заблуждение потерпевшего, сообщив ему заведомо ложную информацию о вложении средств в развитие предпринимательской деятельности. При этом он потребовал передать ему деньги и подписал расписку, но не вернул их в указанный период и распорядился по своему усмотрению.

В августе 2005 года Эберхардсон занял должность директора по стратегии в «Группе ГАЗ». В 2006–2007 годах он был председателем правления компании. Позже он основал свою группу компаний Ferronordic.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября 2023-го Черёмушкинский суд Москвы приговорил топ-менеджера автодилера «Рольф» Анатолия Кайро за незаконный вывод около 4 млрд рублей на Кипр к 8,5 года колонии.

Следствие установило, что в 2014 году Кайро участвовал в организации преступной схемы, в рамках которой на счета подконтрольной владельцу группы компаний «Рольф» Сергею Петрову кипрской компании «Панабел Лимитед» были перечислены полученные от коммерческой деятельности 4 млрд рублей.

В феврале 2024 года Московский суд Санкт-Петербурга по иску Генпрокуратуры истребовал активы компании «Рольф» в пользу государства.