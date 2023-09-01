Москва, 1 сентября, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Черёмушкинский суд Москвы приговорил топ-менеджера компании «Рольф» Анатолия Кайро за незаконный вывод около 4 млрд рублей на Кипр к 8,5 годам колонии, сообщили 1 сентября в суде.

Сергей Карпухин/ТАСС Анатолий Кайро

«Суд приговорил признать виновным Кайро Анатолия и назначить ему наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы», — огласил решение судья.

Дополнительно осужденному назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, по версии следствия, в 2014 году Кайро участвовал в организации преступной схемы, в рамках которой на счета подконтрольной владельцу группы компаний «Рольф» Сергею Петрову кипрской компании «Панабел Лимитед» были перечислены денежные средства, полученные от коммерческой деятельности, в размере 4 млрд рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов».