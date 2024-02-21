Москва, 21 февраля, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Московский суд Санкт-Петербурга по иску Генпрокуратуры РФ истребовал активы автодилера «Рольф» в пользу государства.

Наталья Селиверстова / РИА Новости

Согласно решению суда, которое приводит пресс-служба судов Петербурга, в доход государства обратят все акции АО «Рольф», принадлежащие частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех».

22 декабря прошлого года президент России Владимир Путин передал акции (660 759 610 акций) автодилера «Рольф» и его дочерние компании во временное управление Росимущества.

Во временное управление перешли акции, принадлежащие кипрскому офшору «Деланс лимитед», а также 15 198 акций «Рольфа», принадлежащих «Рольф моторс». Под временное управление попали все доли в уставном капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф тех».

По данным СПАРК на 2022 год, компанией «Рольф» на 99,99% владеет кипрский офшор «Деланс лимитед», у «Рольф моторс» меньше 0,01%. Само АО «Рольф» на 99% владеет «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф моторс» (остальное — у «Деланс лимитед») и на 100% «Рольф тех».

Уставной капитал компании по состоянию на 2022 год оценивался в 660,7 млн акций.

Компания «Рольф» была основана в 1991 году. Ее портфель включает 21 автомобильную марку и мотоциклетный бренд. Дилерская сеть охватывает Москву и Санкт-Петербург. Следственный комитет РФ в конце июня 2019 года возбудил в отношении главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова и ряда других руководителей уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Петров и другие топ-менеджеры заочно арестованы и объявлены в розыск.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября 2023 Черёмушкинский суд Москвы приговорил топ-менеджера компании «Рольф» Анатолия Кайро за незаконный вывод около 4 млрд рублей на Кипр к 8,5 года колонии.

Как установило следствие, в 2014 году Кайро участвовал в организации преступной схемы, в рамках которой на счета подконтрольной владельцу группы компаний «Рольф» Сергею Петрову кипрской компании «Панабел Лимитед» были перечислены полученные от коммерческой деятельности 4 млрд рублей.