Берлин, 26 июня, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Выступление канцлера Германии Олафа Шольца вызвало смех в бундестаге, когда он начал рассказывать о формировании бюджета и сотрудничестве страны с НАТО. Трансляция велась на YouTube-канале парламента.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

«Я очень рад, что в нынешней ситуации можно сказать, что по одной важной теме, а именно по формированию бюджета в такие сложные времена, у нас проводятся очень товарищеские переговоры», — заявил канцлер депутатам в нижней палате парламента.

После его слов в зале раздался громкий смех.

Политик поспешил напомнить, что Европа для Германии является «центральным национальным заданием». Сотрудничество с НАТО лежит в основе немецкой безопасности и государственности, добавил Шольц.

Как сообщало ИА Регнум, в марте министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в 2025 году дефицит бюджета бундесвера достигнет порядка шести миллиардов евро. По данным газеты Bild, на нужды военных минфин Германии выделил 52 миллиарда евро. В министерстве обороны пришли к выводу, что этой суммы для достижения натовского показателя в 2% ВВП недостаточно. Писториус выразил обеспокоенность таким раскладом перед членами правительства, добавила газета. Авторы материала подчеркнули, что нехватка средств постоянно увеличивается. В свою очередь, становится больше проектов, которые всё сложнее реализовывать.

В феврале Шольц заявил, что в 2024 году Германия впервые увеличит траты на оборону до 2% от ВВП, пообещав при этом соблюдать соответствующий показатель в будущие годы. Кроме того, он призвал и другие европейские страны увеличить военные расходы, чтобы соответствовать этим критериям.

В Госдуме 10 июня призвали Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона не издеваться над своими гражданами и добровольно уйти в отставку, признав поражение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что для партии Шольца результаты выборов стали худшими за всю историю, однако немецкий канцлер продолжает цепляться за власть. Депутат также отметил, что такие итоги выборов были очевидны — экономика в странах в стагнации, миграционный кризис, вопреки своим национальным интересам, государства втянуты в конфликт на Украине.