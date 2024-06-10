Москва, 10 июня, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу не стоит цепляться за власть, а лучше добровольно уйти в отставку, признав поражение. Такое мнение высказал в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предварительные результаты выборов в Европарламент.

Сергей Корсун ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Олаф Шольц

«Это крах политики Макрона, который он признал, распустив Национальное собрание и объявив внеочередные парламентские выборы. Для партии Шольца результаты выборов стали худшими за всю историю. Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть», — написал председатель Госдумы.

Депутат также отметил, что такие итоги выборов были очевидны — экономика в странах в стагнации, миграционный кризис, вопреки своим национальным интересам государства втянуты в конфликт на Украине.

Володин посоветовал Шольцу и Макрону не издеваться над жителям своих стран, а самостоятельно уйти в отставку.

Как сообщало ИА Регнум, Эммануэль Макрон 9 июня в своём видеообращении заявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента) и проведении досрочных выборов.

Надежды Макрона и Шольца на то, что их страны после выборов в Европарламент останутся лидерами в Евросоюзе, вероятно, не сбудутся, так как остальные участники ЕС считают их «хромыми утками», отметили авторы американской газеты Politico.

Газета The Financial Times 28 мая опубликовала совместную статью Макрона и Шольца, в которой они заявили, что Европа находится на поворотном моменте истории. По их мнению, ЕС может погибнуть, если входящие в него страны не ответят на надвигающиеся вызовы.