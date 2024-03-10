Берлин, 10 марта, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в 2025 году дефицит бюджета бундесвера достигнет порядка шести миллиардов евро. Таким образом, Берлин может не достичь целевого показателя НАТО по военным расходам в 2% ВВП. Об этом сообщила газета Bild.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По данным журналистов, на нужды военных Минфин Германии выделил 52 миллиарда евро. В министерстве обороны пришли к выводу, что этой суммы для достижения натовского показателя в 2% ВВП недостаточно. Для выполнения необходимых задач военным требуется ещё порядка 4,5–6 миллиардов евро.

Министр обороны Писториус выразил обеспокоенность таким раскладом перед членами правительства, добавила газета.

Авторы материала подчеркнули, что нехватка средств постоянно увеличивается. В свою очередь становится больше проектов, которые всё сложнее реализовывать.

Так, Германии не хватило средств на реконструкцию аэродрома в Бюхеле для эксплуатации истребителей F-35. Для этой цели необходимо выделить ещё 700 миллионов евро. Финансов не хватило для закупок новых колесных бронетранспортеров, самолетов Eurofighter.

В публикации отметили, что расходы на размещение бригады бундесвера в Литве оценили минимум в 5 миллиардов евро. Эти средства пока не учли при бюджетном планировании.

Авторы материала подчеркнули, что Писториус уже сообщил канцлеру Германии Олафу Шольцу о сложном финансовом положении. Минобороны продолжит вести с Минфином переговоры о дополнительном выделении средств. Пока усилия военных остались без результата.

Bild также отметила, что проблем в немецком бюджете достаточно и без нужд бундесвера. На следующий год образуется дефицит в 25 миллиардов евро.

В качестве альтернативного решения министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил профинансировать потребности армии за счёт урезания части социальных расходов. Канцлер Шольц отверг такую возможность и поставил перед правительством задачу добиться показателя НАТО в 2% ВВП без сокращения социальных выплат, отметили в публикации.

Германия в этом году намерена потратить на оборонный сектор порядка $73,41 млрд, что составит 2,01% от ВВП.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Шольц заявил, что в 2024 году Германия впервые увеличит траты на оборону до 2% от ВВП, пообещав при этом соблюдать соответствующий показатель в будущие годы. Кроме того, он призвал и другие европейские страны увеличить военные расходы, чтобы соответствовать этим критериям.