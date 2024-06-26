Киев, 26 июня, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Основной причиной ухудшения ситуации в энергетике на контролируемой Киевом территории является дефицит ракет противовоздушной обороны. Об этом 26 июня заявил исполнительной директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, слова которого привело издание Kyiv Post.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Похоже, что на каждую ракету, которая у нас сейчас есть, поступает пять-шесть российских ракет», — сказал он.

По словам Кухарука, даже если украинские власти сейчас начнут восстанавливать и ремонтировать повреждённые объекты энергетики, у ВСУ не имеется возможностей для их защиты.

Как в свою очередь отметил гендиректор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, с марта нынешнего года на контролируемой Киевом территории потеряно порядка половины мощностей производства электроэнергии.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня Сухарук заявил, что если Киев не примет необходимые меры по восстановлению энергосистемы страны, то украинцы будущей зимой смогут пользоваться электроэнергией менее четырёх часов в день. Глава ДТЭК напомнил, что до начала отопительного сезона на контролируемой Киевом территории осталось 120 дней.

Глава компании ДТЭК Максим Тимченко 7 июня заявил, что электрохолдинг потерял порядка 86% генерирующих мощностей. В конце мая член Наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко рассказал, что на контролируемой Киевом территории не осталось ни одной теплоэлектростанции, которая не была бы повреждена или полностью разрушена. Он также призвал украинцев готовиться к тому, что ограничения потребления электроэнергии не прекратятся быстро, потому что восстановить все генерирующие мощности к зиме невозможно.

Президент России Владимир Путин в апреле заявлял, что российские военные наносят удары по объектам энергетики Украины в качестве ответа на обстрелы со стороны ВСУ. Глава государства уточнил, что зимой Москва воздерживалась от такого ответа из гуманитарных соображений, однако после серии ударов украинской армии по российским энергетическим объектам вынуждена была его предпринять.

Вооружённые силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей контролируемой Киевом территории с 10 октября 2022 года в качестве ответа на теракт на Крымском мосту, который организовали, по данным следствия, украинские спецслужбы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что армия России не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Он уточнял, что в этом случае речь идёт только о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.