Москва, 25 июня, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект об особом порядке доступа к книгам авторов-иноагентов в библиотеках.

Пресс — служба Госдумы

Документ 26 марта внесли на рассмотрение Госдумы члены комитета по культуре. Авторы предлагают внести изменения в закон «О библиотечном деле».

Согласно пояснительной записке к проекту, сейчас на стендах и полках общедоступных библиотек свободно размещают и предоставляют во временное пользование книги, в том числе созданные лицами, включенными в реестр иноагентов, а также в перечень террористов и экстремистов.

Таким образом, по мнению авторов законопроекта, пропагандируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности России.

Отмечается, что порядок формирования списка документов, созданных такими лицами, и информирования библиотек о таком перечне будет устанавливать Минкультуры.

Министерство также будет определять порядок доступа к книгам, содержащим антироссийскую риторику, в библиотеках новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня комитет Госдумы по культуре предложил депутатам принять в первом чтении законопроект, регулирующий доступ к книгам в библиотеках, авторами которых являются иноагенты или те, кого включили в список террористов и экстремистов.

В феврале российский блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) рассказал, что в Москве в свободной продаже можно найти книги бежавшего из России в Израиль после начала спецоперации музыканта Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Публицист возмущённо обратился к издательству и магазину, реализующим товары.