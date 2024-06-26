Москва, 26 июня, 2024, 15:15 — ИА Регнум. За первые пять месяцев текущего года в бюджет России поступило более 57 млрд рублей от налога на доходы физлиц (НДФЛ), так называемого налога на богатых. При этом за аналогичный период 2023 года этот показатель составил 36,5 млрд. Об этом 26 июня сообщила газета «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

За январь ― май темп роста поступлений доходов от этого налога составил 157%. В ФНС объяснили такой рост увеличением объёма выплат дивидендов, а также ускоренным ростом зарплат и премий.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая также отметила, что это связано с высокими темпами роста доходов населения на фоне «горячего» рынка труда. Согласно данным Росстата, по итогам первого квартала 2024 года реальные зарплаты в России увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, по прогнозам, по итогам текущего года федеральный бюджет получит 176 млрд рублей поступлений.

Как сообщало ИА Регнум, закон, согласно которому ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ), превышающие 5 млн рублей в год, увеличилась с 13% до 15%, президент России Владимир Путин подписал в ноябре 2020 года.

Увеличенной ставкой облагается только сумма свыше этого значения. При этом в федеральную казну от сбора в 15% идёт 2 процентных пункта поступлений, которые целевым образом перечисляют в фонд «Круг добра» на лечение тяжело больных детей. Остальные средства распределяются в региональные бюджеты.

20 июня Госдума поддержала в первом чтении поправки в Налоговый кодекс России, расширяющие прогрессивную шкалу НДФЛ. В зависимости от величины доходов будет применяться ставка от 13% до 22%. В первом чтении также одобрено повышение налога на прибыль организаций с 20% до 25%.

Представители властей и эксперты пояснили, что выстраивание прогрессивной шкалы налогообложения направлено на формирование сбалансированной налоговой системы, которая сможет обеспечить поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и экономике, решения социально-экономических вопросов российских регионов.