Москва, 20 июня, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Госдума 20 июня поддержала в первом чтении поправки в Налоговый кодекс России, которые предусматривают расширение прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13% до 22%, а также повышение ставки налога на прибыль организаций с 20% до 25%.

Нина Зотина/РИА Новости

Так, для граждан, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, планируется, что ставка подоходного налога останется прежней — 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей в год она может составить 15%, а при годовом доходе до 20 млн рублей — 18%. В случае если гражданин имеет доход до 50 млн в год, ставка НДФЛ для него должна будет равняться 20%, а доходы сверх этой величины предлагается облагать налогом по ставке 22%.

При этом изменения не коснутся выплат участникам спецоперации. Кроме того, для самозанятых действующие ставки налога на профессиональный доход сохраняются.

Также депутаты приняли в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие увеличение налога на прибыль организаций с 20% до 25%. В финансово-экономическом обосновании к документу поясняется, что это позволит дополнительно направить в бюджетную систему РФ в 2025–2027 годах (с учетом изменения параметров стандартных налоговых вычетов) порядка 1,4 триллиона рублей, в том числе 533 миллиарда рублей — в 2025 году.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая Минфин представил проект изменений по выстраиванию прогрессивной шкалы налогообложения. Целью изменений, как объясняли власти и эксперты, является выстраивание сбалансированной налоговой системы, которая сможет обеспечить поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и экономике, решения социально-экономических вопросов российских регионов.

Президент России Владимир Путин 18 июня на встрече с жителями Дальнего Востока информировал, что изменения налоговой системы будут приняты в августе. По расчётам Министерства финансов, уточнил он, повышение НДФЛ коснётся не более чем 3,2% налогоплательщиков.

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что прогрессивная шкала налога должна затронуть только обеспеченный класс, а не большинство населения. Он подчеркнул, что семьи с детьми должны оказаться в выигрыше от предстоящих изменений.

Предложенные Минфином налоговые изменения обеспечат возможность реализовать в России все нацпроекты и социальные программы, заявил 30 мая премьер-министр России Михаил Мишустин. Кроме того, в результате внесения поправок налоговая система в России станет более сбалансированной, подчеркнул он.