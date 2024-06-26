Санкт-Петербург, 26 июня, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Россия предостерегает Южную Корею от передачи оружия Украине, это обернётся катастрофичными последствиями для двусторонних отношений. Об этом 26 июня заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на полях XII Петербургского международного юридического форума.

Владимир Гердо/ТАСС

«В свете озвученных Сеулом планов пересмотреть позицию по вопросу поставок летального оружия киевскому режиму, хотели бы предостеречь Республику Корея от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений», — указала она.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 20 июня назвал ошибкой возможные поставки Сеулом летального оружия Киеву. Он добавил, что если же это будет происходить, тогда и Москва примет соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи.

Ранее директор управления нацбезопасности в президентской администрации Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что руководство страны собирается пересмотреть вопрос о поставках вооружений на Украину в ответ на заключение между Россией и КНДР договора о стратегическом партнёрстве.

19 июня Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнёрстве, который, по словам главы российского государства, должен стать основой отношений двух стран на долгий период. По словам северокорейского лидера, договор носит миролюбивый и оборонительный характер и нацелен на построение многополярного мира.