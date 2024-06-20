Сеул, 20 июня, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Руководство Южной Кореи собирается пересмотреть вопрос о поставках вооружений на Украину в ответ на заключение между Россией и КНДР договора о стратегическом партнёрстве. Об этом заявил директор Управления национальной безопасности в президентской администрации Чан Хо Чжин.

Lee Jin-man/AP/TASS

«Мы планируем пересмотреть вопрос о поддержке вооружений Украины», — приводит агентство Reuters слова чиновника.

При этом Чан Хо Чжин отметил, что Сеул сохранит стратегическую неопределённость в отношении типов вооружений, которые могут быть поставлены Украине. Он добавил, что Сеул не будет раскрывать конкретные меры в этом вопросе, а подождёт реакции Москвы.

По информации источников агентства, не исключено, что Киеву могут передать системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как передавало ИА Регнум, 19 июня президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам главы российского государства, должен стать основой отношений двух стран на долгий период. По словам северокорейского лидера, договор носит миролюбивый и оборонительный характер и нацелен на построение многополярного мира.

На следующий день представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок заявил, что Сеул сожалеет по поводу возможного военного и технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна, это «является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН». По его словам, Сеул будет работать вместе со своими союзниками для того, чтобы «строго и решительно» реагировать на любые действия, которые угрожают безопасности республики или «подрывают мир и стабильность на Корейском полуострове».

В мае южнокорейский президент Юн Сок Ёль заявлял, что его страна не будет вооружать украинскую армию. При этом он уточнял, что республика оказывает максимальную гуманитарную поддержку в восстановлении Украины.

Несмотря на это, по информации американской газеты The Wall Street Journal, Сеул отправляет на Украину сотни тысяч снарядов.