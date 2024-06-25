Москва, 25 июня, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки улучшили положение в зоне ответственности подразделений группировок войск «Восток», «Юг», «Центр» и «Запад», сообщил 25 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Великая Новоселка», — сообщил генерал-лейтенант.

На этом направлении ВСУ потеряли более 150 военных, 155-мм гаубицу М777 американского производства, 155-мм гаубицу FH-70 британского производства, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка и Курахово в ДНР. Украинская армия за сутки потеряла до 830 военных, а также две 155-мм гаубицы М777 американского производства, 155-мм гаубицу М198 американского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие М119, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение украинским формированиям в районах населённых пунктов Торецк и Михайловка в ДНР. За минувшие сутки российские военные на этом направлении отразили три контратаки ВСУ. Потери украинской стороны составили до 560 военнослужащих, танк, три 155-мм гаубицы М777, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30.

Военнослужащие группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Синьковка в Харьковской области, Платоновка в ДНР и Макеевка в ЛНР. На этом направлении ВСУ потеряли до 445 военных, а также 155-мм гаубицу М198, 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», 105-мм орудие М119.

За сутки российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Как сообщало 25 июня ИА Регнум, мотострелковые подразделения группировки войск «Днепр» при поддержке артиллеристов заняли более выгодные позиции севернее села Работино в Запорожской области. Командир артиллерийской батареи с позывным Куса рассказал, что украинская армия стала слабее и у ВСУ заканчивается боевой комплект.

Как сообщило Минобороны 25 июня, украинская армия за сутки потеряла до 360 бойцов в боях с российскими подразделениями группировок войск «Север» и «Днепр».