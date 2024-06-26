Москва, 26 июня, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Российские военные за сутки в зоне спецоперации улучшили положение на четырёх направлениях, сообщил 26 июня на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он отметил, что подразделения Южной группировки российских войск улучшили тактическое положение, нанеся удары по ВСУ в ДНР в районах Часова Яра, Константиновки, Курахово, сёл Григоровка, Верхнекаменское и Зализнянское.

Украинская армия при этом потеряла 510 военных, две боевые бронемашины, орудие Д-20 калибра 152 мм, гаубицу Д-30 калибра 122 мм, два орудия М119 американского производства калибра 105 мм, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», а также три полевых склада боеприпасов.

Как отметил Конашенков, российские военные группировки войск «Центр» улучшили за сутки положение по переднему краю и нанесли удары по украинской армии в ДНР в районах Торецка, посёлков Новгородское, Кирово, сёл Михайловка, Новосёловка Первая и Розовка.

«Отразили семь контратак штурмовых групп 24-й, 31-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — сообщил Конашенков.

Украинские войска при этом потеряли до 405 военных, танк, БМП Bradley американского производства, гаубицу «Мста-Б» калибра 152 мм и одну Д-30.

Подразделения группировки российских войск «Восток» в течение суток заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение ВСУ в ДНР в районах посёлка Урожайное, сёл Макаровка и Пречистовка.

Как отметил Конашенков, российские военные отразили две контратаки ВСУ, при этом украинская сторона потеряла до 140 военных, два бронетранспортёра, пять автомобилей и одну Д-30.

Бойцы группировки российских войск «Запад» заняли более выгодные рубежи в течение суток и нанесли удары по украинской армии в Харьковской области в районе сёл Синьковка, Петропавловка и Табаевка, в ДНР — в районе села Платоновка и в ЛНР — в районе сёл Макеевка и Червоная Диброва.

«Отражены две контратаки штурмовых групп 3-й механизированной бригады противника», — сообщил Конашенков.

Украинские войска при этом потеряли 400 военных, танк, САУ М109 Paladin калибра 155 мм американского производства, две боевые машины РСЗО БМ-21 «Град» калибра 122 мм и два полевых склада боеприпасов, сообщил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны также сообщил, что в Харьковской области группировка российских войск «Север» нанесла удары по ВСУ в районах Волчанска, посёлков Питомник, Глубокое, Ветеринарное, Тихое, сёл Терновая, Весёлое, Нескучное, Липцы. Украинская армия потеряла до 300 военных и одну Bradley, а также несколько гаубиц.