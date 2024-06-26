Москва, 26 июня, 2024, 14:11 — ИА Регнум. ВСУ в ходе боёв в зоне СВО с подразделениями группировки войск «Запад» российской армии потеряли за сутки до 400 бойцов, заявил 26 июня на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

Он сообщил, что российские войска нанесли удары по позициям шести бригад ВСУ возле сёл Синьковка, Петропавловка, Табаевка в Харьковской области, возле села Платоновка в ДНР и населённых пунктов Макеевка и Червоная Диброва в ЛНР. Группировка войск также заняла более выгодные рубежи и отразила две контратаки украинских штурмовиков.

«ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, танк, пять пикапов, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США, две 122-мм боевые машины реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и два полевых склада боеприпасов», — уточнил генерал.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков 25 июня сообщил, что подразделения группировки войск «Запад» в минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и нанесли удары по силам ВСУ на территории ДНР, ЛНР и Харьковской области. ВСУ на этих направлениях потеряли до 445 военных, 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», а также произведённые в США 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие М119.

24 июня Конашенков сообщил, что украинские войска в ходе боёв с бойцами войсковой группировки «Запад» потеряли до 480 военнослужащих, БМП, немецкую 155-мм гаубицу Panzerhaubitze-2000, 152-мм гаубицу Д-20, 22-мм САУ 2С1 «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, М119 и боевую машину РСЗО «Град». Российские подразделения также улучшили позиции в течение суток.