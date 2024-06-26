Грайворон, Белгородская область, 26 июня, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины 26 июня атаковали парковку Грайворонской ЦРБ при помощи беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Администрация Белгородской области

По информации главы области, в результате взрыва пострадала супружеская пара.

«У мужчины минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и предплечья, у женщины — закрытая черепно-мозговая травма», — заявил Гладков.

Он уточнил, что бригады скорой доставят пострадавших в городскую больницу №2 Белгорода.

На стоянке получили повреждения пять легковых автомобилей. Оперативные службы прибыли к месту прилёта, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня ВСУ с самого утра обстреливали Грайворон. В результате первого обстрела пострадали трое жителей. Две женщины находились в состоянии средней степени тяжести, сообщал Гладков. Ещё один пострадавший, 19-летний молодой человек, получил осколочные ранения ног. Повреждения получили шесть частных домовладений и два гаража.

Позднее ВСУ вновь обстреляли город, в результате чего повреждения получила линия электропередачи. Без света остались сёла Доброе, Доброивановка, Замостье, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и хутор Тополи. Кроме того, пострадали пятеро мирных жителей, одному из которых потребовалась операция.

В результате третьего обстрела в Грайворонском городском округе пострадал ещё один мирный житель. Дрон-камикадзе Вооружённых сил Украины атаковал движущийся автомобиль в районе села Безымено. Губернатор уточнил, что пострадавший самостоятельно обратился в Грайворонскую центральную районную больницу. Его с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями доставили в белгородскую городскую больницу №2.