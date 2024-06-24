Грайворонский район, Белгородская область, 24 июня, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Дрон-камикадзе Вооружённых сил Украины атаковал движущийся автомобиль в районе Безымено в Грайворонском городском округе. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

МЧС РФ

«В районе села Безымено Грайворонского городского округа дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Гладков уточнил, что пострадавший самостоятельно обратился в Грайворонскую центральную районную больницу. На данный момент мужчину с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями доставляют в белгородскую городскую больницу №2.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 июня украинские войска обстреляли Грайворон в Белгородской области. Пострадали трое мирных жителей, в том числе двое женщин. Позднее ВСУ вновь обстреляли город, в результате чего повреждения получила линия электропередачи. Без света остались сёла Доброе, Доброивановка, Замостье, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и хутор Тополи. Кроме того, пострадали пятеро мирных жителей, одному из которых потребовалась операция.