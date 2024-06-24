Грайворон, Белгородская область, 24 июня, 2024, 13:22 — ИА Регнум. В результате обстрела Вооружёнными силами Украины города Грайворона в Белгородской области пострадали пятеро мирных жителей. Об этом 24 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Город Грайворон попал под повторный обстрел со стороны ВСУ. По предварительным данным, при повторном обстреле ранены пятеро мирных жителей», — написал он.

Глава области уточнил, что у одного мужчины осколочные ранения поясничной области и проникающие ранения брюшной полости, его оперируют медики Грайворонской ЦРБ. Одну женщину с осколочными ранениями скорая доставит в городскую больницу № 2 Белгорода. Ещё двое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, но от госпитализации отказались. Им оказали амбулаторную помощь, добавил Гладков.

По его словам, в городе из-за обстрела ВСУ повреждения получили два частных дома, четыре автомобиля, один коммерческий объект. На территории транспортного предприятия зафиксировали повторный прилёт.

Губернатор добавил, что повреждения получила линия электропередачи, из-за чего в селах Доброе, Доброивановка, Замостье, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и хуторе Тополи пропало электричество. Аварийные службы приступили к переподключению на резервные источники питания, проводят подомовые обходы.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня ВСУ уже атаковали Грайворон. В результате первого обстрела пострадали трое жителей. Две женщины находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщал Гладков. Ещё один пострадавший, 19-летний молодой человек, получил осколочные ранения ног. Повреждения получили шесть частных домовладений и два гаража.

Вечером 23 июня при обстреле Грайворона со стороны украинской армии погиб мирный житель и ещё трое получили ранения. Гладков уточнил, что ВСУ нанесли удар по парковке у многоквартирного дома тремя дронами-камикадзе.