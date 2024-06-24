Белгород, 24 июня, 2024, 10:17 — ИА Регнум. В результате обстрела города Грайворона в Белгородской области пострадали трое мирных жителей. Об этом 24 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Пострадали трое мирных жителей. Бригадами скорой они доставлены в районную больницу», — написал он.

Глава области уточнил, что, по информации врачей, при обстреле двое женщин получили осколочные ранения ног и рук и находятся в состоянии средней степени тяжести. Ещё один пострадавший, 19-летний молодой человек, получил осколочные ранения ног. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Гладков добавил, что в Грайвороне из-за обстрела Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждения получили шесть частных домовладений и два гаража. На местах работают сотрудники оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 июня при обстреле Грайворона со стороны украинской армии погиб мирный житель и ещё трое получили ранения. Гладков уточнил, что ВСУ нанесли удар по парковке у многоквартирного дома тремя дронами-камикадзе.

ВСУ 22 июня, в 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, обстреляли Донецк и Белгородскую область. В результате атак украинских войск погибли три жителя Донецка, ещё четыре человека пострадали. В Белгородской области при ударе со стороны ВСУ погиб житель села Салтыково.