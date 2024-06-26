Москва, 26 июня, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Утверждения стран Запада о том, что с возвращением Украины к границам 1991 года конфликт прекратится, смешны. Об этом на «Примаковских чтениях» 26 июня заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Валерий Шарифулин/ТАСС Сергей Лавров

«Весь пафос наших западных коллег направлен на нанесение стратегического поражения России ― остановите Россию, уйдите на границы 1991 года, и война сразу прекратится. Это говорят серьёзные взрослые люди? Смешно», ― сказал глава МИД.

Лавров 21 июня заявил, что Украина оставалась бы в границах 1991 года, если бы в феврале 2014 года не было сорвано соглашение об урегулировании между оппозицией и бывшим тогда президентом Виктором Януковичем. Глава российского МИД подчеркнул, что Украина руками тех, кто пришёл к власти через госпереворот, сама разрушила свою территориальную цельность.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский в ноябре 2022 года обнародовал так называемую «формулу мира» из десяти пунктов. Одно из требований Киева — восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года (с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями).

Сенатор США Джей Ди Вэнс считает, что «всякий с мозгами в голове» понимает, что Украине не по силам отбросить Россию к границам 1991 года. Выход из конфликтной ситуации остаётся лишь в переговорах, и как можно скорее.

Обозреватель Арис Руссинос в статье для британского сайта UnHerd отметил, что достижения Вооружённых сил России на поле боя заставят Киев согласиться на все условия Москвы для окончания конфликта. Эксперт напомнил о новых условиях урегулирования конфликта, которые предложил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что они стали более жёсткими, чем в начале спецоперации.

Российский лидер 14 июня назвал условия, необходимые для прекращения огня. Одним из них является отказ Украины от вступления в НАТО. Согласно второму условию, Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой Народных Республик. При этом Путин исключил вывод российских войск с Украины в качестве условия начала переговоров.

Президент 20 июня напомнил, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений. Пока что никаких сигналов о готовности к переговорам со стороны Верховной рады Украины нет, добавил глава государства.