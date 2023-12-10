Вашингтон, 10 декабря, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Сенатор США Джей Ди Вэнс считает, что «всякий с мозгами в голове» понимает, что Украине не по силам отбросить Россию к границам 1991 года. Выход из конфликтной ситуации остаётся лишь в переговорах, и как можно скорее. Своё мнение политик высказал CNN.

Республиканец своё мнение пояснил тем, что дополнительные траты на Украину идут в отсутствии у Белого дома «внятной стратегии».

«Всякий с мозгами в голове знает, что дело закончится переговорами. Идея, что Украина отбросит Россию к границам 1991 года, нелепа. Никто в это не верил», — сказал Вэнс.

Сенатор добавил, что республиканцы поэтому и говорят президенту Джо Байдену и «на самом деле всему миру», что необходимо иметь свои цели.

«Что можно достичь с 61 млрд долларов, чего не удалось на 100 млрд?» — резонно спросил он.

По мнению сенатора, США движутся к ситуации, когда они сами «функционально окажутся на крючке» необходимости платить пенсии украинским старикам и финансировать восстановление всей страны. Поэтому, настаивает он, необходимо остановить кровопролитие, а больше «не выписывать открытые чеки».

Как сообщало ИА Регнум, Украине придётся уступить часть территорий России, чтобы завершить конфликт, заявил Джеймс Дэвид Вэнс.

Обозреватели британского издания The Telegraph в своём материале отметили, что оглушительная победа России на Украине становится всё ближе. Автор материала подчеркнул, что на международной арене ситуация также перестаёт складываться в пользу Украины. Он обратил внимание на то, что «ожидания Москвы» усталости западных стран от конфликта оправдываются.

Авторы газеты The Washington Post ранее отмечали, что победа Украины в конфликте с Россией маловероятна. Издание обратило внимание, что внимание мировой общественности переключилось на Ближний Восток, а у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределённость, и боевой дух киевской армии ослабевает.