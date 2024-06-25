Москва, 25 июня, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Международный авиакосмический салон (МАКС) в 2024 году проводить не будут, следует из соответствующего распоряжения правительства России.

РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Позицию, касающуюся Международного авиационно-космического салона «МАКС — 2024», исключить», — уточняется в документе.

МАКС проводился раз в два года на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова в Жуковском. Организаторами выступали Минпромторг и госкорпорация «Ростех», компания-устроитель — АО «Авиасалон». Впервые авиасалон прошёл в 1993 году.

Как сообщало ИА Регнум, информация об отмене авиасалона в 2024 году впервые появилась 13 июня. Тогда источники сообщали, что решение об отмене уже приняли, и оно окончательное.

В 2023 году выставка авиационной отрасли должна была состояться с 25 по 30 июля на аэродроме в Жуковском. Однако её отменили. Организаторы перенесли проведение МАКСа на 2024 год. Отмечалось, что авиасалон также проведут в 2025 году. Организаторы заявляли, что вели работу с участниками и экспонентами, включая зарубежные компании из дружественных стран.

Последний раз мероприятие проходило в 2021 году. На нём анонсировали первый полёт нового российского истребителя ЛТС «Сухой».