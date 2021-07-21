Жуковский, Московская область, 21 июля, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Первый полёт нового российского истребителя ЛТС «Сухой» запланирован на 2023 год. Об этом говорится в презентации воздушного судна, которую продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину на авиасалоне МАКС-2021.

Дарья Антонова ИА REGNUM Авиасалон «МАКС»

Глава государства 20 июля на авиасалоне осмотрел модель нового легкого тактического однодвигательного самолета.

В «Ростехе» уточнили, что аналогов этому истребителю в стране ещё не было. Истребитель пятого поколения способен развивать сверхзвуковую скорость, при этом обладает малой радиолокационной заметностью.

Стоимость нового самолёта составит около $25−30 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин на совещании по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения 20 июля указал на дополнительные меры по поддержке авиастроения, которые были приняты в мае 2020 года.

Эти меры предусматривают госгарантии на приобретение 59 самолётов Sukhoi Superjet 100, субсидии на снижение стоимости обслуживания лётного часа и госгарантии на закупку 66 вертолётов российского производства для санавиации.

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