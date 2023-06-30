Луганск, 30 июня, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Украинские войска продолжают предпринимать попытки наступления на донецком направлении. Об этом 30 июня сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в запасе Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«На донецком направлении украинские боевики продолжали попытки наступательных действий», — написал он.

Эксперт уточнил, что у Артёмовска батальонно-тактические группы ВСУ при поддержке артиллерии натовского калибра с северо-запада и юго-запада города предприняли попытку прорыва российской обороны. Марочко указал, что в ходе попытки прорыва украинские военные использовали поставленные Киеву танки и бронетехнику.

«Все атаки отражены, прорыва не допущено», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня Марочко рассказал, что ВСУ каждый день осуществляют безуспешные атаки у Артёмовска. Эксперт уточнил, что этот район продолжает быть самым напряжённым участком на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности ЛНР.

Также 26 июня врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ситуация на флангах в Артёмовске сложная, однако абсолютно контролируемая. Он уточнил, что на этом участке фронта работает 150-я мотострелковая дивизия «Южной» группировки российских войск.