Москва, 24 мая, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Проведение авиасалона Международного авиационно-космического салона (МАКС) в подмосковном Жуковском в 2023 году отменено. Об этом 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оргкомитете.

Дарья Антонова ИА REGNUM Авиасалон «МАКС»

«МАКС в этом году не состоится. Его проведение запланировано на 2024 год», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что окончательное решение будет утверждено 25 мая.

Авиасалон МАКС проводится раз в два года. Впервые выставка прошла в 1993 году. В 2023 году она должна была состояться с 25 по 30 июля на аэродроме в Жуковском.

Как сообщало ИА Регнум, в марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия планирует с 2026 года выпускать более ста самолётов различных модификаций в год. По его словам, все решения по необходимому объёму финансирования отрасли приняты. Он отметил, что нужно не снижать набранные темпы, в частности по модернизации производственных линий.