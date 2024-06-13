Москва, 13 июня, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Международный авиакосмический салон (МАКС) в 2024 году проводить не будут. Об этом 13 июля сообщили «Известия» со ссылкой на источник в отрасли.

Илья Питалев/РИА Новости

Причины отмены источник агентства не уточнил. На официальном сайте авиасалона даты проведения, как и информацию об отмене пока что не публиковали.

По информации источника, решение об отмене окончательное.

МАКС проводился раз в два года на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова в Жуковском. Организаторами выступали Минпромторг и госкорпорация «Ростех», компания-устроитель — АО «Авиасалон». Впервые авиасалон прошёл в 1993 году.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году выставка авиационной отрасли должна была состояться с 25 по 30 июля на аэродроме в Жуковском. Однако её отменили. Организаторы перенесли проведение МАКСа на 2024 год. Отмечалось, что авиасалон также проведут в 2025 году. Организаторы заявляли, что вели работу с участниками и экспонентами, включая зарубежные компании из дружественных стран.

Последний раз мероприятие проходило в 2021 году. На нём анонсировали первый полёт нового российского истребителя ЛТС «Сухой».