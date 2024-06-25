Москва, 25 июня, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 25 июня приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, исключающий полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) из перечня необходимых документов для регистрации транспорта. Прямую трансляцию вели на сайте нижней палаты парламента.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

Изменения внесут в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ». В 2023 году на рассмотрение их внёс глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

Теперь для совершения регистрационных действий из-за смены владельца авто не нужно будет предъявлять полис ОСАГО. Также в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного добавят правки, после которых можно будет не заключать договор ОСАГО до совершения регистрационных действий.

В числе других изменений возможность при продаже снять авто с учёта в ГИБДД сразу, а не через 10 дней после обращения в ведомство. Прежний владелец может обратиться с заявлением о прекращении госучета машины после продажи, если договор был заключен через «Госуслуги» или удостоверен нотариусом. Если договор заключили в простой письменной форме, то снять автомобиль с учёта по-прежнему можно будет лишь спустя 10 дней со дня продажи.

Также изменения позволят снимать транспортное средство с госучёта по заявлению владельца машины в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто.

Как сообщало ИА Регнум, в мае правительство поддержало законопроект, предусматривающий увеличение страхового возмещения в рамках ОСАГО со 100 тыс. до 200 тыс. рублей, если ДТП оформят по европротоколу, без участия полиции.

С марта в России начали по-новому оформлять полисы ОСАГО. Так, со 2 марта их можно будет заключать на срок от одного дня и до трёх месяцев. Ранее же минимальный срок страхования автомобиля составлял от трёх месяцев.

Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в комментарии ИА Регнум отметил, что такой вариант полиса подойдет тем, кому необходимо совершать редкие или разовые поездки. Одним из примеров он назвал поездку на редком коллекционном авто, которое может раз в год поучаствовать в выставке. Эксперт отметил, что обычным водителям стоит отдать предпочтение стандартному годовому полису, так как его покупка обойдется дешевле.