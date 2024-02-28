Москва, 28 февраля, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу с марта 2024 года. Перечень опубликован в Telegram-канале нижней палаты российского парламента.

РИА Новости/Владимир Федоренко

1 марта в РФ появится государственная система экологического мониторинга. Она будет информировать органы власти и жителей о состоянии окружающей среды и позволит оперативно предотвращать угрозы, говорится в сообщении.

В этот же день вступит в силу стандарт транспортного обслуживания.

«Региональные власти будут устанавливать стандарт и комплексный план транспортного обслуживания населения. В частности, будут разработаны перечень и целевые показатели доступности, комфортности и безопасности перевозок», — следует из текста.

Кроме того, в начале марта изменятся требования к маркировке винодельческой продукции.

«Теперь на этикетке нужно будет указывать информацию о её виде, производителе и сорте винограда. Шрифт такой надписи должен быть контрастным и легкочитаемым, размер — не менее восьми пунктов», — сообщает спикер Госдумы.

Также 1 марта вступают в силу требования к содержанию животных в местах их продажи. Законодательно будут определены размеры вольеров и аквариумов, где содержатся животные, также будут установлены алгоритмы в случае выявления заболевания у животного, поясняется в тексте.

По словам депутата, в России начнут по-новому оформлять полисы ОСАГО.

«Со 2 марта их можно будет заключать на срок от одного дня до трёх месяцев. Ранее минимальный срок страхования транспортного средства составлял от трёх месяцев», — уточняется в канале.

Помимо этого, в стране расширится круг некоммерческих организаций (НКО), которые имеют право на господдержку. С 8 марта под них попадут НКО, работающие в сфере семьи, материнства, отцовства и детства, а также занимающиеся вопросами безнадзорных животных.

С 19 марта жители России смогут подать заявление о выплате возмещения по вкладам в электронной форме — на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов или на портале «Госуслуги». Вместо указания реквизитов в заявлении банковского счёта можно будет предоставить данные карты «Мир».

Как передавало ИА Регнум, ранее в Госдуме приняли закон о запрете рекламы на информационных ресурсах иноагентов.

27 февраля нижняя палата парламента России в первом чтении приняла проект закона, который вводит ограничение максимальной суммы средств при разовом переводе без открытия счёта в банке до 100 тысяч рублей. Сообщается, что соответствующие поправки вносятся в федеральные законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О национальной платежной системе». В конце декабря 2023 года директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в беседе с ИА Регнум высказал мнение, что ограничения на переводы денежных средств без открытия счёта помогут бороться с уходом от налогообложения, а также спонсированием диверсионной и террористической деятельности.