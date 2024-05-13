Москва, 13 мая, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Правительство поддержало законопроект, предусматривающий увеличение страхового возмещения в рамках ОСАГО со 100 тыс. до 200 тыс. рублей, если ДТП оформят по европротоколу, без участия полиции, пишут «Известия».

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«Правительство поддерживает законопроект с учётом указанных замечаний», — говорится сообщении.

Соответствующая инициатива поступила в Госдуму в июле 2023 года от депутатов фракции «Новые люди». Правительство её поддержало с учётом ряда замечаний. Так, законопроект могут реализовать при расширении доступа страховщиков по ОСАГО к документам и информации о наступлении страхового случая. При этом оформление документов о ДТП по европротоколу несёт повышенный риск совершения мошеннических действий в отношении страховщика.

Как сообщало ИА Регнум, с марта в России начали по-новому оформлять полисы ОСАГО. Так, со 2 марта их можно будет заключать на срок от одного дня и до трёх месяцев. Ранее же минимальный срок страхования автомобиля составлял от трёх месяцев.

В беседе с ИА Регнум партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто заявил, что такой вариант полиса подойдет тем, кому необходимо совершать редкие или разовые поездки. В качестве одного из примеров эксперт привёл коллекционный автомобиль, который выезжает на выставку раз в год. Однако, по его словам, вряд ли эти полисы будут очень востребованы.