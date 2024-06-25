Минск, 25 июня, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Реалии на земле в зоне проведения спецоперации меняются не в пользу киевского режима и его хозяев. Об этом 25 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами, слушателями и преподавателями Академии управления при президенте Белоруссии в Минске.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press

«Реалии на земле меняются. Меняются не в пользу киевского режима и его хозяев. Поэтому тот, кто имеет какое-то благоразумие, должен проанализировать вот эту цепочку ситуаций, когда каждое новое предложение отвергалось и ситуация для украинского режима становилась все хуже и хуже», — сказал он.

Глава МИД уточнил, что ранее российские официальные лица неоднократно говорили о готовности к мирным переговорам, однако Москва не будет прекращать спецоперацию на время переговорного процесса.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявил о готовности России вновь начать переговоры по урегулированию украинского конфликта. Глава государства назвал условиями для этого полный вывод украинских войск из новых российских регионов в границах, которые были у них в составе Украины, а также отказ Киева о вступления в НАТО.

Российский лидер назвал ещё одним условием для переговоров отмену антироссийских санкций Запада и указал на необходимость Киеву и его западным хозяевам признать новые территориальные реалии и статус Крыма с Севастополем, а также ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов России. Путин добавил, что ситуация на фронте постоянно меняется не в пользу киевского режима, а потому с течением времени условия для начала мирных переговоров могут измениться.