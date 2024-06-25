Минск, 25 июня, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Россия будет проводить «воспитательную работу» с людьми, возглавляющими Секретариат ООН, заявил 25 июня министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами, слушателями и преподавателями Академии управления при президенте Белоруссии.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Будем продолжать «воспитательную работу» с этими людьми, которые сейчас возглавляют Секретариат и его структуры», — заявил глава российского МИД.

Министр указал на негативные тенденции, которые проявляются в ООН. Как подчеркнул дипломат, Запад во многом приватизировал Секретариат, используя процедурные уловки, переманивая его сотрудников из гражданства собственной страны в гражданство США.

Лавров добавил, что приходится регулярно указывать руководству Секретариата и генсеку ООН возражения по поводу явной предвзятости в освещении событий вокруг Украины и на Ближнем Востоке. Всегда это предвзятость в пользу США и их союзников, подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Лавров заявил, что российской стороне прекрасно известно, какими способами давления США, Британия и страны ЕС собирают голоса в поддержку антироссийских резолюций на Генассамблее ООН. Дипломат рассказал, что некоторых участники Генассамблеи «стыдливо» отвечали, что работают в ООН уже десять лет и их дети учатся в Стэнфорде.

В мае глава МИД заявил, что представители стран Запада «заполонили» секретариаты международных организаций, включая ООН, для продвижения повестки, выгодной только им. В этой связи Лавров отметил, что ситуацию нужно исправлять.

Президент России Владимир Путин 20 июня заявил, что Москва выступает за реформу Совбеза ООН, но только на основе консенсуса, поскольку кулуарное решение ничего не даст мировому сообществу.