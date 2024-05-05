Москва, 5 мая, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Представители стран Запада «заполонили» секретариаты международных организаций, включая ООН, для продвижения повестки, выгодной только им, это нужно исправлять посредством реформ. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров 5 мая в интервью боснийскому телеканалу «АТВ».

Дарья Антонова ИА Регнум Сергей Лавров

«Ещё один тревожный момент — это то, что Запад «заполонил» секретариаты международных организаций», — сказал Лавров в интервью.

В качестве примера Лавров привёл ООН, в секретариате которой работают люди по постоянным контрактам с целью получить вид на жительство в США, а затем американское гражданство. У таких людей, по словам Лаврова, часто двойное гражданство, их дети учатся в американских школах и университетах, а деньги лежат в американских банках. Таким образом, эти люди добровольно отдали США все рычаги влияния на них, чем Соединённые Штаты постоянно пользуются.

Глава МИД России пояснил, что это только одна из причин, почему нужно реформировать ООН и ликвидировать возникшую в организации диспропорцию в сторону Запада. Лавров отметил, что провести реформы будет сложно, так как люди уже «приросли» к своим рабочим местам, и у них уже сложилась некая «корпоративная солидарность».

«Посмотрите на руководство. Все ключевые посты — генеральный секретарь, заместитель по политическим вопросам, по миротворчеству, по гуманитарным вопросам, департамент безопасности — это всё возглавляют члены НАТО. У России есть управление по контртерроризму, у Китая — департамент экономических и социальных вопросов. Это важные направления. Но все административные рычаги в руках у членов НАТО», — указал глава МИД РФ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что США сорвали участие представителя российской делегации в заседании Комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН. Как отметил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, США систематически злоупотребляет положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН. Как подчеркнул дипломат, Россия рассчитывает, что секретариат ООН и руководство профильных структур всемирной организации обозначат неприемлемость таких ситуаций и приложат необходимые усилия для недопущения подобного в будущем.

Это не первый случай срыва участия России в мероприятиях ООН. В январе США не предоставили визу главе российской делегации — специальному представителю президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову для участия в сессии спецкомитета ООН по разработке конвенции о борьбе с использованием информационных технологий в преступных целях. В апреле 2023 года США также не выдали визы российским журналистам из состава делегации министра иностранных дел Лаврова для участия на мероприятиях Совбеза ООН.

В октябре 2023 года представитель российской делегации Константин Воронцов на заседании первого комитета Генассамблеи ООН потребовал немедленного запуска арбитражного процесса в отношении США, препятствующих участию делегатов РФ в мероприятиях ООН.