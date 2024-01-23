Нью-Йорк, США, 23 января, 2024, 09:29 — ИА Регнум. России прекрасно известно, какими способами давления США, Британия и некоторые европейские страны собирают голоса в поддержку антироссийских резолюций на Генассамблее (ГА) ООН. Об этом 23 января заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью CBS.

«Для нас неважно, кто каким образом проголосовал, потому что мне известно, как эти голоса американцы, британцы и некоторые европейцы получают», — сказал он.

Министр отметил, что, когда шло голосование за эти резолюции, он спрашивал некоторых участников Генассамблеи, почему они их поддержали, на что те «стыдливо» отвечали, что работают в ООН уже десять лет и их дети учатся в Стенфорде.

Представители Британии и США также напоминают участникам Генеральной Ассамблеи ООН о такого рода обстоятельствах и банковских счетах для сбора голосов в пользу своих антироссийских резолюций, уточнил Лавров.

Он также утвердительно ответил на уточняющий вопрос о том, находилась ли под давлением США большая часть из проголосовавших за эти резолюции стран ГА ООН.

«Не большая часть, а все они», — подчеркнул глава МИД России.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января Лавров на заседании Совбеза ООН по Украине заявил, что западные страны на Украине ведут циничную войну с Россией с целью «поставить её на место». Он напомнил, что 90% американского военного бюджета для Киева остаются США и тратятся на развитие собственной военно-промышленной отрасли и обновление вооружений.

Министр иностранных дел 9 ноября 2023 года рассказал, что лидеры Запада делают «невежливые» призывы к соседям России, чтобы склонить их к разрыву отношений с Москвой. Лавров подчеркнул, что Запад всегда пытается дружить исключительно в свою пользу и не признаёт принцип баланса интересов и взаимной выгоды.