Запорожская область, 25 июня, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Мотострелковые подразделения группировки «Днепр» Вооружённых сил России при поддержке артиллеристов смогли занять более выгодные позиции севернее села Работино в Запорожской области. Об этом 25 июня сообщили в Министерстве обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

Уточняется, что российские военные реактивными системами залпового огня «Град» ведут уничтожение вражеских огневых точек, позиций операторов дронов, а также укреплений и военной техники.

«Продвинулись севернее Работино… Противник стал слабее. У противника, так сказать, заканчивается БК (боевой комплект. — Прим. ред.)», — рассказал командир артиллерийской батареи с позывным Куса.

По его словам, сейчас противник стал реже контратаковать и у российских военных есть боекомплект, личный состав, а также больше военной техники и боеприпасов.

Военный уточнил, что после бегства ВСУ из Работино украинские войска попытались закрепиться в лесопосадках севернее населённого пункта, однако этого у них не вышло из-за постоянной работы российских РСЗО «Град».

«Сейчас мотострелки группировки с поддержкой артиллерии продолжают отталкивать ВСУ дальше на север», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что потеря Работино надломила боевой дух ВСУ на запорожском направлении. Он уточнил, что из-за этого стала снижаться боеспособность украинской армии на этом участке фронта.

Минобороны сообщило о полном освобождении Работино силами российской группировки войск «Днепр» в середине мая. Отмечалось, что ВС России также нанесли удары по позициям украинской армии у Малой Токмачки, в Днепропетровской области — в районе Никополя, и в Херсонской области — в районе села Золотая Балка.