Москва, 25 июня, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили два склада военно-технического имущества украинской армии. Об этом 25 июня рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/AP/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены два склада военно-технического имущества ВСУ», — сказал он.

Конашенков добавил, что российские военные уничтожили РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также нанесли удары по скоплениям личного состава и технику украинских войск в 128 районах.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня Конашенков рассказал, что армия России за сутки нанесла удар по крупному логистическому центру украинских войск с западным вооружением, Он добавил, что группировка российских войск «Запад» уничтожила склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

В Минобороны 23 июня сообщили, что военные российской группировки войск «Юг» уничтожили за сутки четыре склада ВСУ. Военный уточнил, что украинская армия потеряла на этом направлении до 570 бойцов.