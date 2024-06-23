Москва, 23 июня, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Подразделения группировки «Юг» Вооружённых сил России уничтожили за сутки до 570 военных ВСУ и четыре склада, сообщил 23 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

По его словам, подразделения «Юг» нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Калинина, Миньковка, Константиновка и Курахово в ДНР.

«Потери ВСУ составили до 570 военнослужащих. Также уничтожено четыре полевых склада боеприпасов ВСУ», — сказал он на брифинге.

Кроме того, в зоне своей ответственности военные уничтожили танк, три пикапа, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня Конашенков сообщил, что совокупные потери ВСУ за неделю составили до 13 710 человек. Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 1980 военнослужащих, группировки войск «Запад» — до 3330 военнослужащих, группировки «Центр» — до 2530 военных, группировки войск «Восток» — до 970 военнослужащих, в зоне ответственности группировки «Днепр» — до 610 военных.

Также официальный представитель российского военного ведомства информировал, что Вооружённые силы России нанесли за неделю 14 групповых ударов по военным объектам ВСУ. По его словам, в ходе ударов были поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК киевского режима, и места подготовки к применению безэкипажных катеров.