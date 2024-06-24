Москва, 24 июня, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки нанесли удар по крупному логистическому центру ВСУ с западным вооружением, сообщил 24 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Поражён крупный логистический центр ВСУ, где осуществлялось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, доставленного киевскому режиму западными странами», — уточнил генарал-лейтенант.

Кроме того, российские военные за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники украинской армии в 112-ти районах.

В Минобороны также сообщили 24 июня, что подразделения группировки войск «Запад» уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Помимо этого, военные подразделения «Южной» группировки войск уничтожили три станции радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов украинской армии.

Как сообщало 24 июня ИА Регнум, российские военные за сутки улучшили положение на четырёх направлениях в зоне спецоперации. Общие суточные потери ВСУ в зоне ответственности российских группировок войск «Запад», «Центр», «Север» и «Восток» составили 1270 военных.