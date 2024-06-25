Минск, 25 июня, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе превратилась в организацию, которая занимается обслуживанием интересов Запада, заявил 25 июня глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Sebastian Gollnow/Global Look Press Сергей Лавров

«Несмотря на то, что эта последняя полностью деградировала и стала, по сути дела, обслуживать интересы Запада, но это и требует более эффективного противодействия подобным попыткам переписать, перечеркнуть все те принципы, которые с момента Хельсинкского заключительного акта были положены в основу деятельности ОБСЕ», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров 24 июня в Минске провёл встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником. Участники переговоров подписали совместное заявление, в котором Москва и Минск выразили намерение совместно противостоять попыткам США доминировать в мире.

Глава МИД РФ добавил, что 5 июля в ОБСЕ Москва и Минск представят доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах. Такой же доклад они представят двумя днями ранее в ООН.

Встреча Лаврова с Лукашенко состоялась 25 июня. Президент Белоруссии заявил о согласованности политики стран Союзного государства во внешней политике, в том числе по ООН, «несчастной этой ОБСЕ» и другим платформам.

Лавров заявил, что Белоруссии «повезло», поскольку она не была в Совете Европы, «поэтому выходить не пришлось».

Россия входит в ОБСЕ с момента её создания в 1975 году, являясь одни из её основателей. Русский язык — один из официальных языков организации.

В середине февраля Лавров назвал возмутительными попытки Запада лишить российскую делегацию голоса в парламентской ассамблее ОБСЕ путём невыдачи виз. По его словам, вопрос о выходе России из организации «висит в воздухе». Ранее глава МИД РФ заявлял, что Запад продолжает добивать ОБСЕ.