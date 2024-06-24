* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 24 июня, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Адвокат рэпера Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Сергей Жорин сообщил 24 июня, что музыкант не получал официальных уведомлений от прокуратуры о том, что в отношении него могут возбудить уголовное дело.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Алишер Моргенштерн (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Пока нас официально никто не уведомил <…> Всю информацию мы получаем из средств массовой информации», — заявил адвокат «Газете.Ru».

По словам Жорина, в случае возбуждения дела, после ознакомления с постановлением сторона музыканта примет решение по обжалованию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 24 июня, московская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении Моргенштерна. Певцу грозит уголовное преследование за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Материалы прокурорской проверки направили в Следственный комитет.

Как заявило надзорное ведомство, Моргенштерна дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако певец продолжил распространение в социальных сетях публичных сообщений и материалов без указания маркировки иноагента.

Рэп-исполнитель уехал из России в ноябре 2021 года. После начала СВО он выступил с осуждением российской политики. В мае 2022 года рэпера включили в список физлиц-иноагентов. В августе 2023 года он заявил, что скучает по России и может вернуться. В январе 2024 года рэпер рассказал, что проживает на Бали.