Скопье, 1 декабря, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Западные страны не извлекли никаких уроков из своей провальной линии на разрушение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и продолжают её добивать. Об этом 1 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета глав МИД стран — участниц ОБСЕ.

Сергей Савостьянов/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Как отметил глава МИД, Россия наблюдает полную деградацию всего созданного в ОБСЕ и до этого в рамках совещаний по безопасности в Европе, деградацию всего, что создали «во всех трёх измерениях» безопасности.

«Мы убедились, что никаких уроков наши западные коллеги не извлекли из своей провальной линии на разрушение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. С упорством, заслуживающем лучшего применения, продолжают ее добивать», — сказал он.

Лавров уточнил, что 30 ноября этому посвятили 95% выступлений западных коллег и только несколько трезвых голосов все-таки напоминали, что ОБСЕ создавалась для сотрудничества и обеспечения взаимной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября Лавров заявил, что Молдавии уготовили участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России. Глава МИД напомнил, что ЕС и НАТО ещё 20 лет назад бесцеремонно торпедировали уже парафированный Кишиневом и Тирасполем меморандум Козака, который мог разрешить эту ситуацию на принципах ОБСЕ.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку сравнила Лаврова с легендарным советским хоккеистом Валерием Харламовым. Она отметила, что министр выступает на заседании ОБСЕ под номером 17, под которым выходил на матчи спортсмен.