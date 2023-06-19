Москва, 19 июня, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Более тысячи биткоинов изъял Никулинский суд Москвы у бывшего начальника отдела Следственного комитета РФ по Тверскому району столицы Марата Тамбиева, который обвиняется в получении взятки от хакеров. Об этом 19 июня сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что решением суда в доход РФ будет обращена принадлежащая Тамбиеву цифровая валюта в размере 1032,1 биткоина, что составляет более 1,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Тамбиев получил взятку от хакерской группы Infraud Organization. Хакеры делали это с целью прекращения дела в отношении некоторых из них, находящегося у него в производстве.

Предполагаемую взятку обнаружили в ходе обыска квартиры следователя, где также нашли ноутбук, который удалось взломать лишь через несколько месяцев. В нём следователи увидели папку под названием «Пенсия», в которой было фото листа бумаги с кодами, позволявшими Тамбиеву получить доступ к 932,1 и 100 биткоинам.