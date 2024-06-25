Фрязино, Московская область, 25 июня, 2024, 09:59 — ИА Регнум. В многоэтажном здании в подмосковном Фрязино обнаружили тела четырёх человек. Об этом 25 июня сообщили в экстренных службах.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Тела четырёх погибших нашли утром на седьмом этаже здания», ― уточнил представитель экстренных служб.

Сейчас правоохранители устанавливают их личности.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня во Фрязино загорелось бывшее здание научно-исследовательского института. Пожару присвоили третий ранг сложности. В МЧС отмечали, что тушение осложняло наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью.

Затем в здании прогремел взрыв. В результате внутри многоэтажки, где находились девять человек, произошло обрушение конструкций. Огонь распространился на площади 5 тыс. кв. м. В ликвидации возгорания, помимо пожарных расчётов, принимали участие два вертолёта Ка-32 Московского авиационного центра.

В оперативных службах сообщили, что не удалось установить связь с шестью людьми в горящем здании. Они оказались заблокированы внутри строения. Как сообщил заместитель начальника регионального управления МЧС России Алексей Логинов, огонь отрезал им пути эвакуации.

Следственный комитет сообщал о двух погибших. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Позднее Telegram-канал «112» сообщил о восьми погибших.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проинформировал о том, что в результате происшествия во Фрязино погибли не менее двух человек. Он также сообщил, что взрывы в здании прогремели из-за кислородных баллонов. Ещё один человек пострадал, его госпитализировали.

В региональном следственном комитете 25 июня сообщили, к настоящему времени известно о шести погибших, точное количество жертв пожара устанавливают.

Пожарным к 22:00 (мск) 24 июня удалось ликвидировать открытое горение в здании. Ранее МЧС проинформировало о локализации пожара в многоэтажке. Все семь этажей почти полностью выгорели. Уточнялось, что уточнил, что огонь распространился со второго по восьмой этажи.

Пожар в административном здании в подмосковном Фрязино, вероятно, произошёл из-за перегрузки электросети, заявил руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев.